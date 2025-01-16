ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 16 Ocak 2025 Perşembe yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 680 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 3 milyon 69 bin lira oldu.

Gram altın güne 3.076 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 30 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.076,5360 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.030,2500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.062,51 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.161,00TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.058,9400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.309,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.697,5300 dolar