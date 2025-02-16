ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (16 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 16 Şubat 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın 3.360 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 494 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.360,84 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.494,98 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.989,96 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.433,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.912,70 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 55.971,00TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.883,46 dolar