Altın fiyatları, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

Haftanın ortasında altın piyasası, hem yurt içindeki döviz kuru hareketliliğinden hem de küresel piyasalardaki belirsizlikten etkileniyor.

Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, altının seyrini yakından takip ederken; "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Ons altın yükseliyor mu?" gibi sorular da arama motorlarında sıkça aranıyor.

Spot piyasada altın yüzde 0,4 artışla 3.338 dolar civarında işlem görürken, vadeli işlemlerde ons altın yüzde 0,2 primle 3.344,70 dolara yükseldi.

Sucden Financial Araştırma Müdürü Daria Efanova, altının, ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve güçlenen dolar gibi olumsuz etkilere rağmen direnç göstermeye devam ettiğini belirtti. Efanova, altının güvenli liman varlığı olarak rolünü bu gibi dönemlerde daha belirgin biçimde ortaya koyduğunu ifade etti.

Piyasalar, geçtiğimiz hafta açıklanan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin, gümrük tarifelerinin fiyatlar üzerindeki etkisini göstermeye başladığını ortaya koyduğunu değerlendiriyor. Bu durum, Federal Rezerv’in faiz indirimi planlarını zorlaştırabileceği yönünde yorumlandı.

Yatırımcıların odaklandığı bir diğer gelişme ise 17 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri. Enflasyona dair yeni ipuçları verecek olan bu veri, Fed'in para politikasına ilişkin yeni sinyaller üretme potansiyeline sahip.

Öte yandan, 1 Ağustos son tarihi yaklaşırken ABD ile kilit ticaret ortakları arasındaki gümrük tarifesi görüşmeleri de piyasaların yakın takibinde. ANZ Research analistleri, ticaret görüşmelerinin belirsizliği ve uzatılan zaman çizelgesinin, Fed’in faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç duyduğuna işaret ettiğini vurguladı.

Açıklanan güncel rakamlara göre altın fiyatlarında son durum şöyle:

16 Temmuz 2025 Çarşamba altın fiyatları

Gram Altın: Alış 4.317,97 TL – Satış 4.318,35 TL

Ons Altın: Alış 3.339,76 Dolar – Satış 3.340,12 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.996,00 TL – Satış 7.058,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.992,00 TL – Satış 14.116,00 TL

Tam Altın: Alış 27.608,68 TL – Satış 28.166,65 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.898,00 TL – Satış 28.103,00 TL

Ata Altın: Alış 28.471,46 TL – Satış 29.203,46 TL

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