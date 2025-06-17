Altın fiyatları 17 Haziran 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın tahliye edilmesi yönündeki açıklamaları sonrası, yatırımcılar güvenli limanlara yönelince altın fiyatları Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişe geçti.

Pazartesi günü yüzde 1,4 düşerek son bir ayın en sert günlük kaybını yaşayan külçe altın, bu sabah yüzde 0,4’e kadar yükselerek ons başına 3.400 dolar seviyesini aştı.

17 Haziran Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.294,1690 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.021,3600TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.043,34 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.321,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.995,7500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.911,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.385,97 dolar