ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın pazartesi günü yaşanan yüzde 1,4'lük düşüşün ardından Trump'ın açıklamalarıyla tekrar yükselişe geçti. Gram altın güne 4.294 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.385 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 17 Haziran 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ın tahliye edilmesi yönündeki açıklamaları sonrası, yatırımcılar güvenli limanlara yönelince altın fiyatları Asya işlemlerinin erken saatlerinde yükselişe geçti.
Pazartesi günü yüzde 1,4 düşerek son bir ayın en sert günlük kaybını yaşayan külçe altın, bu sabah yüzde 0,4’e kadar yükselerek ons başına 3.400 dolar seviyesini aştı.
17 Haziran Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.294,1690 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.021,3600TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.043,34 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.321,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.995,7500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.911,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.385,97 dolar