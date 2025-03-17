ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Mart 2025)

Küresel piyasalarda altına olan ilgi artarak sürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve ABD ekonomisine dair karamsar sinyaller, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. ABD Hazine Bakanı Bessent’in “ABD’de bir resesyon yaşanmayacağının garantisi yok” yönündeki açıklamaları, piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Bu gelişmeler ışığında ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 2.987,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ons altının 3.000 dolar seviyesini aşması halinde kısa vadede 3.016 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…

17 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum

Gram Altın: 3.521,99 TL (alış) - 3.522,53 TL (satış)

Çeyrek Altın: 5.780,00 TL (alış) - 5.816,00 TL (satış)

Yarım Altın: 11.559,00 TL (alış) - 11.632,00 TL (satış)

Tam Altın: 22.701,64 TL (alış) - 23.145,62 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 23.049,00 TL (alış) - 23.168,00 TL (satış)

Ons Altın: 2.986,29 dolar