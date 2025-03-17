ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Mart 2025)
Altın ve döviz piyasalarını yakından takip eden yatırımcılar, 17 Mart 2025 güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın güne 3.522’den başlarken, ons altının değeri ise 2.986 dolardan işlem görüyor. Analistler, ons altının 3.000 dolar seviyesini aşması halinde kısa vadede 3.016 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları...
Küresel piyasalarda altına olan ilgi artarak sürüyor. Özellikle jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve ABD ekonomisine dair karamsar sinyaller, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. ABD Hazine Bakanı Bessent’in “ABD’de bir resesyon yaşanmayacağının garantisi yok” yönündeki açıklamaları, piyasalarda belirsizliği artırarak altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
Bu gelişmeler ışığında ons altın, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,1 artışla 2.987,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ons altının 3.000 dolar seviyesini aşması halinde kısa vadede 3.016 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
Peki "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?", "Yarım altının fiyatı ne?" "Tam altın kaç lira oldu?", "Ons altın kaç dolar?" İşte gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum…
17 Mart Pazartesi altın fiyatlarında son durum
Gram Altın: 3.521,99 TL (alış) - 3.522,53 TL (satış)
Çeyrek Altın: 5.780,00 TL (alış) - 5.816,00 TL (satış)
Yarım Altın: 11.559,00 TL (alış) - 11.632,00 TL (satış)
Tam Altın: 22.701,64 TL (alış) - 23.145,62 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 23.049,00 TL (alış) - 23.168,00 TL (satış)
Ons Altın: 2.986,29 dolar