ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.101 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.715 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 17 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 17 Ocak 2025 Cuma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın piyasasında, dün en düşük 3 milyon 76 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 90 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,61 artışla 3 milyon 88 bin lira olmuştu.
Altının onsu da uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 718 dolardan işlem görmüştü.
Gram altın ise bugüne 3.101 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 71 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.101,9330 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.071,5100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 10.142,96 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.265,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.265,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.560,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.715,9200 dolar