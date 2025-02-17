ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (17 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın 3.380 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 527 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.380,1660 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.527,5200 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.050,45 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.568,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.040,0200 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 56.308,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.903,9500 dolar