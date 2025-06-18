ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. İsrail-İran geriliminin altıncı gününe girmesiyle birlikte altın fiyatları yatay bir seyir izlerken, güçlenen dolar ve Fed’in faiz kararı öncesi artan belirsizlik, altındaki kazançları baskılıyor. Gram altın güne 4.312 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.387 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 18 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
İran ile İsrail arasındaki çatışmanın altıncı gününe girmesiyle altın fiyatları, yatay seyrediyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gün içinde açıklayacağı faiz kararı öncesindeki temkinli hava, altındaki yükselişi sınırlandırıyor.
18 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.312,0370 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.050,3700TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.100,97 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.498,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.120,6800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 71.354,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.387,51 dolar