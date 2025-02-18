ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (18 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 18 Şubat 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 900 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 454 bin lira oldu.

Yeni güne ise gram altın 3.389 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 542 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.389,8530 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.542,4700TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.085,99 TL

* Tam altın satış fiyatı: 22.685,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.102,9800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 56.595,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.908,96 dolar