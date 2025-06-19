ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Orta Doğu'da yükselen jeopolitik tansiyon, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli duruşu altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladı. Gram altın güne 4.288 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.377 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Jeopolitik risklerin artmasıyla altına talep yükselirken, Fed'in faiz indirimine yönelik temkinli yaklaşımı bu yükselişi baskılamaya devam ediyor. Orta Doğu’daki gerilimler altına olan ilgiyi artırsa da Fed’in temkinli faiz politikası fiyatlardaki artışı sınırlı tuttu.
19 Haziran Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.288,5980 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.011,6600TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.023,42 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.303,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.957,2200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.866,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.377,49 dolar