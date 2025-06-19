Altın fiyatları 19 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Jeopolitik risklerin artmasıyla altına talep yükselirken, Fed'in faiz indirimine yönelik temkinli yaklaşımı bu yükselişi baskılamaya devam ediyor. Orta Doğu’daki gerilimler altına olan ilgiyi artırsa da Fed’in temkinli faiz politikası fiyatlardaki artışı sınırlı tuttu.



19 Haziran Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.288,5980 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.011,6600TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.023,42 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.303,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.957,2200 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.866,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.377,49 dolar