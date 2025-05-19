Altın fiyatları 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Değerli metaller, küresel risk iştahındaki artışla güvenli liman talebinin azalması ve güçlenen dolar endeksinin etkisiyle değer kaybetmeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı, ABD-Çin ticaret geriliminin azalmasıyla zayıflayan güvenli liman talebi ve yükselen dolar endeksinin etkisiyle gerileyerek 3 bin 200 dolar seviyesine indi ve 11 Kasım 2024'ten bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti.

Analistler, faiz getirisi bulunmayan altının genellikle düşük faiz ortamlarında değer kazandığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamaların yanı sıra dolardaki güçlenme ve ABD-Çin arasındaki geçici ticaret anlaşmasının, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle değerli metallerin tümü değer kaybederken, ons bazında fiyatlar, altında yüzde 2,7, platinde yüzde 0,8, paladyumda yüzde 1,6 ve gümüşte yüzde 1,4 azaldı.

19 Mayıs Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.013,8450 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.562,6600TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.121,32 TL

* Tam altın satış fiyatı: 26.844,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.168,6700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 67.111,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.229,38 dolar