ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Ocak 2025)

Altın fiyatları, 19 Ocak 2025 Pazar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Son günlerde tarihi zirveye ulaşan gram altın fiyatları, hafta içinde 3.076 TL ile rekor kırarken, son işlem gününde de rekor seviyeleri korumuştu.

Gram altın güne 3 bin 81 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 38 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.081,85 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.038,82 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.077,64 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.225,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.093,65 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.462,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.705,80 dolar