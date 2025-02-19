ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.417 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.929 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 926 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 3 milyon 490 bin lira oldu.
Yeni güne ise gram altın 3.417 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 588 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.417,8190 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.588,3700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.174,06 TL
* Tam altın satış fiyatı: 22.912,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.284,1200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.189,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.929,0400 dolar