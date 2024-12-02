ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Aralık 2024)

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 25 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya geriledi.

Yeni haftada ise ise gram altın güne 2.935 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 798 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.935,1660 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.799,0400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.592,38 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.698,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.134,0100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.131,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.628,69 dolar