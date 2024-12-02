ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Aralık 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.935 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.628 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Aralık altın fiyatları...
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.
Geçen hafta sonu 5 bin 25 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya geriledi.
Yeni haftada ise ise gram altın güne 2.935 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 798 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.935,1660 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.799,0400 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.592,38 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.698,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.134,0100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.131,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.628,69 dolar