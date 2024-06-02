ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Haziran 2024)

Haftayı yükseliş ile kapatan altın fiyatları, hafta sonuna ise istenilen seviyelere çıkamadı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 427 liradan yaparken; 1 Haziran Cumartesi günü 2 bin 411 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 969 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 858 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.411,49

Satış: 2.412,19

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.326,65

Satış: 2.328,02

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.858,38

Satış: 3.943,93

Cumhuriyet altını

Alış: 15.433,52

Satış: 15.727,49

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.692,64

Satış: 7.887,87

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.433,52

Satış: 15.727,49

Ata altın fiyatı

Alış: 16.055,15

Satış: 16.460,40

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.289,98

Satış: 1.707,86

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.191,71

Satış: 2.321,10