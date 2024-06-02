ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 326 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 411 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Haziran altın fiyatları...
Haftayı yükseliş ile kapatan altın fiyatları, hafta sonuna ise istenilen seviyelere çıkamadı. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 427 liradan yaparken; 1 Haziran Cumartesi günü 2 bin 411 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 969 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 858 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.411,49
Satış: 2.412,19
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.326,65
Satış: 2.328,02
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.858,38
Satış: 3.943,93
Cumhuriyet altını
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.692,64
Satış: 7.887,87
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.433,52
Satış: 15.727,49
Ata altın fiyatı
Alış: 16.055,15
Satış: 16.460,40
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.289,98
Satış: 1.707,86
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.191,71
Satış: 2.321,10