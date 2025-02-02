ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 2 Şubat 2025 Pazar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Yeni güne ise gram altın güne 3.228 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 278 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.228,24 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.278,17 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.556,33 TL

* Tam altın satış fiyatı: 21.025,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 21.048,10 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 52.457,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.800,60 dolar