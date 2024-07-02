ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Temmuz 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 331 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 442 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Temmuz altın fiyatları...
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 455 liradan yaparken; 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 928 liradan, 3 bin 903 liraya yükseldi.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.442,1230
Satış: 2.442,5120
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.331,97
Satış: 2.332,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.903,8700
Satış: 3.990,0400
Cumhuriyet altını
Alış: 15.627,6900
Satış: 15.923,4400
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.789,77
Satış: 7.986,46
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.628,38
Satış: 15.924,08
Ata altın fiyatı
Alış: 16.204,56
Satış: 16.618,66
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.312,56
Satış: 1.740,85
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.228,41
Satış: 2.369,32