ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Temmuz 2024)

Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 455 liradan yaparken; 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 928 liradan, 3 bin 903 liraya yükseldi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.442,1230

Satış: 2.442,5120

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.331,97

Satış: 2.332,36

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.903,8700

Satış: 3.990,0400

Cumhuriyet altını

Alış: 15.627,6900

Satış: 15.923,4400

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.789,77

Satış: 7.986,46

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.628,38

Satış: 15.924,08

Ata altın fiyatı

Alış: 16.204,56

Satış: 16.618,66

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.312,56

Satış: 1.740,85

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.228,41

Satış: 2.369,32