ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (2 Temmuz 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. ABD istihdam verileri ve Fed Başkanı Powell’ın temkinli mesajları, altın fiyatlarını baskılarken; doların zayıflaması, değerli metallerdeki düşüşü sınırladı. Gram altın güne 4.280 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.336 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 2 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın, Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli tutumu ve ABD verilerine yönelik belirsizlikle yatay seyrediyor.
2 Temmuz Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.278,9370 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.996,1700TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.991,43 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.898,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.896,5200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 69.853,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.336,14 dolar