ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 717 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.499 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 717 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 347 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.717,4180
Satış: 2.717,7660
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.347,7800
Satış: 4.443,7300
ONS altın fiyatı
Alış 2.499,4400
Satış: 2.499,8300
Cumhuriyet altını
Alış: 17.385,3100
Satış: 17.716,0400
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.666,39
Satış: 8.885,01
Ata altın fiyatı
Alış: 18.093,02
Satış: 18.548,61
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.475,40
Satış 1.923,38
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.493,07
Satış: 2.636,14
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.389,35
Satış: 17.717,74