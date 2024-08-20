ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 717 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 347 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.717,4180

Satış: 2.717,7660

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.347,7800

Satış: 4.443,7300

ONS altın fiyatı

Alış 2.499,4400

Satış: 2.499,8300

Cumhuriyet altını

Alış: 17.385,3100

Satış: 17.716,0400

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.666,39

Satış: 8.885,01

Ata altın fiyatı

Alış: 18.093,02

Satış: 18.548,61

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.475,40

Satış 1.923,38

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.493,07

Satış: 2.636,14

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.389,35

Satış: 17.717,74