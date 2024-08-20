  1. Dünya Gazetesi
  2. Altın
  3. ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ağustos 2024)
Takip Et

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 717 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.499 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Ağustos altın fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 717 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 347 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.717,4180

Satış: 2.717,7660

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.347,7800

Satış: 4.443,7300

ONS altın fiyatı

Alış 2.499,4400

Satış: 2.499,8300

Cumhuriyet altını

Alış: 17.385,3100

Satış: 17.716,0400

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.666,39

Satış: 8.885,01

Ata altın fiyatı

Alış: 18.093,02

Satış: 18.548,61

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.475,40

Satış 1.923,38

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.493,07

Satış: 2.636,14

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.389,35

Satış: 17.717,74

Resesyon endişeleri azaldı değerli metaller rekora koştuResesyon endişeleri azaldı değerli metaller rekora koştuEmtia

 

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 20 Ağustos Salı Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 20 Ağustos Salı Güncel Döviz Kurları)Dolar

 