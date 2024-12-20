ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Aralık 2024)

Altın fiyatları, 20 Aralık 2024 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 591 dolar seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 2 milyon 991 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.938 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 805 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.938,9800TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.805,6700TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.608,99 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.595,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.164,5700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 48.755,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.599,1900 Dolar