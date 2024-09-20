ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Eylül 2024)

Fed'in güçlü bir faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yükselen ve beklentinin gerçekleşmesi sonrası 2600 dolar seviyesini test eden ons altın, rekor seviyelere yakın işlem görüyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 843 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 544 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.845,3370

Satış: 2.846,3460

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 2.846,3460

Satış: 4.644,2300

ONS altın fiyatı

Alış 2.586,0400

Satış: 2.587,4500

Cumhuriyet altını

Alış: 18.177,8800

Satış: 18.521,6400

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.062,52

Satış 9.290,80

Ata altın fiyatı

Alış: 18.978,03

Satış: 19.461,09

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.557,04

Satış: 2.391,15

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.625,32

Satış: 2.778,99

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.177,54

Satış: 18.521,51