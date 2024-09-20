ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Güne 2.840 TL seviyelerinden başlayan gram altın şu sıralarda 2.847 TL seviyesinden alıcı buluyor. Gram altın saat 09.10 itibarıyla rekor kırmış oldu. Analistler, ons altın için kısa vadede 2.606-2.619 dolar bandını hedefliyor. Bu seviyenin geçilmesi halinde 2636-2654 dolara doğru bir hareket bekleniyor. İşte 20 Eylül altın fiyatları...
Fed'in güçlü bir faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yükselen ve beklentinin gerçekleşmesi sonrası 2600 dolar seviyesini test eden ons altın, rekor seviyelere yakın işlem görüyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 843 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 544 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.845,3370
Satış: 2.846,3460
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 2.846,3460
Satış: 4.644,2300
ONS altın fiyatı
Alış 2.586,0400
Satış: 2.587,4500
Cumhuriyet altını
Alış: 18.177,8800
Satış: 18.521,6400
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.062,52
Satış 9.290,80
Ata altın fiyatı
Alış: 18.978,03
Satış: 19.461,09
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.557,04
Satış: 2.391,15
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.625,32
Satış: 2.778,99
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.177,54
Satış: 18.521,51