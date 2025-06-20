Altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

İsrail ve İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar, altın fiyatlarının da değişmesine neden oluyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 369 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 320 bin lira oldu.

20 Haziran Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:



* Gram altın satış fiyatı: 4.280,1440 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.997,4500TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.991,25 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.200,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.901,3800 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.608,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.368,54 dolar