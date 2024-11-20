ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Kasım 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.925 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.637 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Kasım altın fiyatları...
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 625 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 3 milyon 86 bin lira oldu.
Yeni günde ise gram altın güne 2.925 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 782 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.925,2540 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.782,4800 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.563,86 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.384,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.069,4200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.763,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.637,9200 dolar