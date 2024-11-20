ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Kasım 2024)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 625 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 3 milyon 86 bin lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.925 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 782 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.925,2540 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.782,4800 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.563,86 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.384,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.069,4200 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.763,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.637,9200 dolar