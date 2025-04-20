ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Nisan 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.076 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.326 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi altına yönelirken, altının kilogram fiyatı 4 milyon 142 bin 999,5 TL ile zirveye ulaştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 20 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları 20 Nisan 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Ons altın tarihi zirvelerini test etmeye devam ederken, Türkiye iç piyasasında ise gram altın 4 bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.076,87 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.665,680 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.331,36 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.029,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 26.581,19 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 67.624,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.326,85 dolar