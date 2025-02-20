ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (20 Şubat 2025)

Altın fiyatları, 20 Şubat 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Ons altın, güne yüzde 0,21 artışla 2 bin 940 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 2 bin 947 dolara taşımıştı.

Ons altın, yüzde 2'lik yükseliş kaydetiği takdirde 3 bin doları aşacak.

Gram ve çeyrek altında da yükseliş hız kesmiyor. Gram altın 3 bin 440 TL, çeyrek altın 5 bin 650 TL ile rekor tazeledi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.440,1590 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.623,9400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 11.252,11 TL

* Tam altın satış fiyatı: 23.231,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.433,1000 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 57.961,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.942,0600 dolar