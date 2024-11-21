ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Kasım 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.946 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.657 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 21 Kasım altın fiyatları...
Altının onsu, dün akşam uluslararası piyasalarda 2 bin 647 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 80 bin 100 lira oldu.
Yeni günde ise gram altın güne 2.946 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 817 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.946,8220 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.818,3700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.637,07 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.512,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.209,2500 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 50.908,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.657,63 dolar