ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Kasım 2024)

Altının onsu, dün akşam uluslararası piyasalarda 2 bin 647 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 80 bin 100 lira oldu.

Yeni günde ise gram altın güne 2.946 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 817 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.946,8220 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.818,3700 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.637,07 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.512,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.209,2500 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.908,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.657,63 dolar