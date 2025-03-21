ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Mart 2025)

Altın fiyatları, 19 Mart’ta rekor seviyelere yükselerek tarihi zirvesini gördü. Spot piyasada ons altın 3.038,93 dolara ulaşırken, gram altın ise dolar/TL kurundaki sert yükselişin etkisiyle 4.068 TL seviyesine çıktı. Ancak bu zirvenin ardından gram altın kademeli olarak düşüşe geçti ve dün 3.700 TL civarına geriledi.

Bugün itibarıyla gram altın yatay bir seyir izleyerek aynı seviyelerde kalırken, ons altın Fed’in faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Dün 3.052 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, 21 Mart sabahı itibarıyla 3.032 dolar seviyesinde bulunuyor.

21 Mart Güncel Altın Fiyatları (Saat 06:53 itibarıyla)

Gram Altın: 3.702,90 TL (alış) - 3.707,30 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.042,00 TL (alış) - 6.109,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.083,00 TL (alış) - 12.218,00 TL (satış)

Tam Altın: 23.787,16 TL (alış) - 24.277,52 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.092,00 TL (alış) - 24.336,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.031,58 dolar (alış) - 3.032,16 dolar (satış)

Fed’in faiz kararı sonrası güvenli liman olarak görülen altına olan talep artarken, yatırımcılar ons fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde altın piyasasında volatilitenin devam etmesi bekleniyor.