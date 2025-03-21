ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Mart 2025)
Altın fiyatları 19 Mart’ta tarihi seviyelere ulaşarak rekor kırdı. Ons altın 3.038,93 dolara yükselirken, gram altın ise 4.068 TL ile zirveyi gördü. Ancak bu seviyelerin ardından kademeli bir düşüş yaşandı ve gram altın 3.700 TL civarına geriledi. Fed'in faiz kararı sonrası yükselişe geçen ons altının değer kaybederken, gram altın yatay seyrini koruyor. 21 Mart sabahı itibarıyla gram altın 3.707 TL’den satılırken, ons altın 3.032 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, 19 Mart’ta rekor seviyelere yükselerek tarihi zirvesini gördü. Spot piyasada ons altın 3.038,93 dolara ulaşırken, gram altın ise dolar/TL kurundaki sert yükselişin etkisiyle 4.068 TL seviyesine çıktı. Ancak bu zirvenin ardından gram altın kademeli olarak düşüşe geçti ve dün 3.700 TL civarına geriledi.
Bugün itibarıyla gram altın yatay bir seyir izleyerek aynı seviyelerde kalırken, ons altın Fed’in faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. Dün 3.052 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, 21 Mart sabahı itibarıyla 3.032 dolar seviyesinde bulunuyor.
21 Mart Güncel Altın Fiyatları (Saat 06:53 itibarıyla)
Gram Altın: 3.702,90 TL (alış) - 3.707,30 TL (satış)
Çeyrek Altın: 6.042,00 TL (alış) - 6.109,00 TL (satış)
Yarım Altın: 12.083,00 TL (alış) - 12.218,00 TL (satış)
Tam Altın: 23.787,16 TL (alış) - 24.277,52 TL (satış)
Cumhuriyet Altını: 24.092,00 TL (alış) - 24.336,00 TL (satış)
Ons Altın: 3.031,58 dolar (alış) - 3.032,16 dolar (satış)
Fed’in faiz kararı sonrası güvenli liman olarak görülen altına olan talep artarken, yatırımcılar ons fiyatlarındaki yükselişi yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde altın piyasasında volatilitenin devam etmesi bekleniyor.