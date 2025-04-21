ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Nisan 2025)

Altın fiyatları 21 Nisan 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, artan jeopolitik riskler ve doların zayıflamasıyla haftaya rekor seviyelerden başladı. Spot altının ons fiyatı Asya piyasalarında yüzde 1,7 değer kazanarak 3.383,87 dolara çıktı ve seans içinde 3.384 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 2 primle 3.396,10 dolara yükseldi. Yurt içinde gram altın da tarihi bir seviyeye çıkarak 4.159 liradan işlem gördü.

Altındaki yükselişte, yatırımcıların güvenli liman arayışını artıran küresel ekonomik endişeler ve Orta Doğu başta olmak üzere artan jeopolitik tansiyon belirleyici oldu. Dolar endeksinin zayıflaması da altının cazibesini destekledi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.151,8490 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.789,2300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.591,22 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.514,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.066,0700 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 68.838,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.326,8500 dolar