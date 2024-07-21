ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Temmuz 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor.

Altının onsu 21 Temmuz 2024 pazar günü 2,400 dolardan işlem görürken gram altın 2.550 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,080 TL iken yarım altın 8,135 TL’den güne başladı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.550,43

Satış: 2.551,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.080,69

Satış: 4.170,88

ONS altın fiyatı

Alış 2.400,27

Satış: 2.401,40

Cumhuriyet altını

Alış: 16.322,77

Satış: 16.632,49

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.135,88

Satış: 8.341,76

Ata altın fiyatı

Alış: 17.108,61

Satış: 17.535,41

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.390,99

Satış: 1.820,08

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.355,86

Satış: 2.485,12

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.322,77

Satış: 16.632,49