ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 550 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.400 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 21 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor.
Altının onsu 21 Temmuz 2024 pazar günü 2,400 dolardan işlem görürken gram altın 2.550 TL olarak güne başladı. En çok tercih edilen çeyrek altın fiyatı 4,080 TL iken yarım altın 8,135 TL’den güne başladı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.550,43
Satış: 2.551,00
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.080,69
Satış: 4.170,88
ONS altın fiyatı
Alış 2.400,27
Satış: 2.401,40
Cumhuriyet altını
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.135,88
Satış: 8.341,76
Ata altın fiyatı
Alış: 17.108,61
Satış: 17.535,41
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.390,99
Satış: 1.820,08
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.355,86
Satış: 2.485,12
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.322,77
Satış: 16.632,49