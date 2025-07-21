ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (21 Temmuz 2025)
Altın fiyatları 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü yükselişle haftaya başladı. Jeopolitik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın etkisiyle gram altın 4.353 TL'ye, çeyrek altın ise 7.128 TL'ye kadar yükseldi. Ons altın, uluslararası piyasalarda 3.352 dolar seviyesinde işlem görürken, yatırımcılar "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları, 21 Temmuz 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla yükselişle haftaya başladı. Küresel piyasalardaki dalgalanma, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.
Yatırımcılar “Gram altın kaç TL?”, “Çeyrek altın ne kadar?”, “Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?” gibi sorulara yanıt arıyor.
Haftanın ilk işlem gününde gram altın 4.353 TL’den satılırken, ons altın uluslararası piyasalarda 3.352 dolar seviyesinde işlem görüyor.
21 Temmuz Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram Altın: Alış 4.352,67 TL – Satış 4.353,15 TL
Ons Altın: Alış 3.351,67 Dolar – Satış 3.352,05 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.083,00 TL – Satış 7.128,00 TL
Yarım Altın: Alış 14.166,00 TL – Satış 14.257,00 TL
Tam Altın: Alış 27.802,48 TL – Satış 28.344,02 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.245,00 TL – Satış 28.383,00 TL
Ata Altın: Alış 28.671,30 TL – Satış 29.387,36 TL