ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Ağustos 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 727 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.511 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Ağustos altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 727 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 363 liradan, işlem görüyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.727,1790
Satış: 2.727,1790
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.363,4500
Satış: 4.459,3500
ONS altın fiyatı
Alış 2.511,8600
Satış: 2.513,4700
Cumhuriyet altını
Alış: 17.457,4200
Satış: 17.786,9100
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.704,13
Satış: 8.923,70
Ata altın fiyatı
Alış: 18.372,62
Satış: 18.840,65
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.493,46
Satış 1.944,99
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.522,37
Satış: 2.667,68
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.452,53
Satış: 17.782,68