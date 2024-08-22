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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Ağustos 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 727 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.511 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Ağustos altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 727 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 363 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.727,1790

Satış: 2.727,1790

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.363,4500

Satış: 4.459,3500

ONS altın fiyatı

Alış 2.511,8600

Satış: 2.513,4700

Cumhuriyet altını

Alış: 17.457,4200

Satış: 17.786,9100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.704,13

Satış: 8.923,70

Ata altın fiyatı

Alış: 18.372,62

Satış: 18.840,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.493,46

Satış 1.944,99

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.522,37

Satış: 2.667,68

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.452,53

Satış: 17.782,68

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 22 Ağustos Perşembe Güncel Döviz Kurları)Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? 22 Ağustos Perşembe Güncel Döviz Kurları)Dolar

 