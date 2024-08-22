ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 727 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 363 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.727,1790

Satış: 2.727,1790

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.363,4500

Satış: 4.459,3500

ONS altın fiyatı

Alış 2.511,8600

Satış: 2.513,4700

Cumhuriyet altını

Alış: 17.457,4200

Satış: 17.786,9100

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.704,13

Satış: 8.923,70

Ata altın fiyatı

Alış: 18.372,62

Satış: 18.840,65

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.493,46

Satış 1.944,99

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.522,37

Satış: 2.667,68

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.452,53

Satış: 17.782,68