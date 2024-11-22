ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Kasım 2024)

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının daha da tırmanmasının getirdiği güvenli liman talebinin desteğiyle yükselmeye devam ediyor.

Ons altın bu hafta yüzde 4,78 değer kazandı ve bu son bir yılın en iyi haftalık yükselişi olarak kabul edildi.

Marex analisti Edward Meir, altının Bitcoin'in 100 bin dolara doğru yükselişinden, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlikten ve daha fazla çatışma riskinden destek aldığını söyledi.

ABC Refinery kurumsal piyasalar global başkanı Nicholas Frappell, altının yakın vadedeki hareketinin gelecek hafta açıklanacak olan öncü GSYH ve çekirdek PCE gibi önemli ABD verilerinden etkilenebileceğini ve fiyatların son trendlere göre 2.690-2.715$'ı hedeflemesinin beklendiğini söyledi.

Morgan Stanley, "Altın rallisi rekor seviyelere ulaştıktan sonra duruldu ve fiyatların 2025'in ilk çeyreğinde 2.700 $/ons civarında dengelenmesi bekleniyor. Güçlü fiziki talep ve faiz indirimleri temel itici güçler oldu, ancak zayıflayan talep ve makroekonomik dalgalanma işaretleri daha fazla kazanımı sınırlayabilir" dedi.

Altın yeni güne nasıl başladı

Yeni güne ise gram altın 2.982 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 887 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.982,0290 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.877,2500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.751,05 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.593,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.444,3900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.325,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.677,7600 dolar