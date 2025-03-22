ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Mart 2025 güncel altın fiyatları)

Altın piyasasında 19 Mart’ta tarihi zirveler görüldü. Spot piyasada ons altın 3.038,93 dolara çıkarak rekor kırarken, gram altın da dolar/TL kurundaki artışın etkisiyle 4.068 TL’ye kadar yükseldi. Ancak bu zirve seviyelerinin ardından altın fiyatlarında kademeli bir düşüş başladı.

Son günlerde özellikle gram altında sınırlı gerileme yaşanırken, ons altın Fed’in faiz kararı sonrası yükselişini sürdürdü. 20 Mart’ta 3.052 dolarla yeni zirve yapan ons altın, 22 Mart itibarıyla 3.024 dolara geriledi. Gram altın ise bugün sabah saatlerinde 3.679 TL seviyesinde düşüşte.

22 Mart güncel altın fiyatları

Gram Altın: 3.678,08 TL (alış) - 3.679,11 TL (satış)

Çeyrek Altın: 6.019,00 TL (alış) - 6.154,00 TL (satış)

Yarım Altın: 12.039,00 TL (alış) - 12.307,00 TL (satış)

Tam Altın: 23.863,88 TL (alış) - 24.355,71 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 24.004,00 TL (alış) - 24.513,00 TL (satış)

Ons Altın: 3.023,48 dolar (alış) - 3.024,37 dolar (satış)

Analistler, Fed’in faiz politikası nedeniyle ons altına olan talebin arttığını, bu durumun da küresel altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor. Ancak dolar/TL kurundaki dalgalanmalar gram altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Piyasada önümüzdeki günlerde yüksek oynaklığın sürmesi bekleniyor.