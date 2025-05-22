ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (22 Mayıs 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 4.162 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.341 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 22 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatları 22 Mayıs 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 311 dolar seviyelerine geldi.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 4 milyon 178 bin lira oldu.
22 Mayıs Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.163,2150 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.807,4700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.616,04 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.505,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.146,2200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 68.868,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.341,33 dolar