ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3 bin 025 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 945 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.025,22 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.945,2300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.890,91 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.542,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.719,4400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.253,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.739,2100 dolar