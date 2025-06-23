ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın, ABD'nin hafta sonu İran'a yönelik İsrail ile saldırısının ardından, İran'ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi. Gram altın güne 4.294 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.369 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altın, ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından İran’ın vereceği yanıtı beklerken önceki yükselişini tersine çevirdi. Altın ons fiyatı, gün içinde yüzde 0,8 kadar artış gösterdikten sonra, yaklaşık 3.360 dolar civarında işlem gördü.
23 Haziran Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.294,5120 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.021,3600TL
* Yarım altın satış fiyatı: 14.048,73 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.291,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.002,1400 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.827,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.369,87 dolar