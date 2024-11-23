ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Kasım 2024)
23 Kasım 2024 itibarıyla altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor. Gram altın, Kapalıçarşı'da 3 bin 131 TL'ye ulaşarak rekor fiyatlardan alıcı buluyor, çeyrek, tam ve Cumhuriyet altın fiyatlarında da benzer bir artış gözlendi. Yatırımcılar, altındaki bu artışın sebeplerini ve piyasanın geleceğini merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar.
Altın piyasasında son 1 haftada büyük artış yaşandı. Piyasadaki bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliğinde. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin had safhaya çıkması altında da yeni zirveleri ortaya çıkardı. Gram altın an itibarıyla Kapalıçarşı'da 3 bin 131 TL'ye ulşarak rekor fiyatlardan alıcı bulurken ons altında ise son bir yılın en iyi haftası gerçekleşti.
Geçtiğimiz ay Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile yaşanan düşüşün ardından "güvenli liman" altın da yaşanan bu fiyat artışlarının gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, tam atlın ve Cumhuriyet altınında da etkisini gösterdi.
23 Kasım 2024 güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.129,19
Satış: 3.131,83
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5,006.70
Satış: 5,120.54
Yarım altın fiyatı
Alış: 9,982.12
Satış: 10,241.09
Cumhuriyet altın fiyatı
Alış: 20,734.00
Satış: 21,051.00
Gremse altın fiyatı
Alış: 50,067.04
Satış: 51,205.44
Ata altın fiyatı
Alış: 20,652.65
Satış: 21,171.18
Ziynet altın fiyatı
Alış: 20,026.82
Satış: 20,419.54
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,853.82
Satış: 2,856.23
Öte yandan yatırımcılar, altındaki bu yükselişle birlikte fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.