ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Kasım 2024)

Altın piyasasında son 1 haftada büyük artış yaşandı. Piyasadaki bu hareketlilik, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal niteliğinde. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin had safhaya çıkması altında da yeni zirveleri ortaya çıkardı. Gram altın an itibarıyla Kapalıçarşı'da 3 bin 131 TL'ye ulşarak rekor fiyatlardan alıcı bulurken ons altında ise son bir yılın en iyi haftası gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi ile yaşanan düşüşün ardından "güvenli liman" altın da yaşanan bu fiyat artışlarının gram altın başta olmak üzere çeyrek altın, tam atlın ve Cumhuriyet altınında da etkisini gösterdi.

23 Kasım 2024 güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı

Alış: 3.129,19

Satış: 3.131,83

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,006.70

Satış: 5,120.54



Yarım altın fiyatı

Alış: 9,982.12

Satış: 10,241.09

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 20,734.00

Satış: 21,051.00



Gremse altın fiyatı

Alış: 50,067.04

Satış: 51,205.44

Ata altın fiyatı

Alış: 20,652.65

Satış: 21,171.18



Ziynet altın fiyatı

Alış: 20,026.82

Satış: 20,419.54

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,853.82

Satış: 2,856.23

Öte yandan yatırımcılar, altındaki bu yükselişle birlikte fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor.