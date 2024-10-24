ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Ekim 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.000 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 907 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.000,0910 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.907,0300 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.814,07 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.496,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.571,1400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.138,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.720,2800 dolar