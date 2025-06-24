ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Trump’ın İran ve İsrail’in ateşkes sağladığını açıklamasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını son iki haftanın en düşük seviyesine çekti. Ateşkes duyurusuyla yatırımcılar güvenli limandan çıkarken, altın fiyatları iki haftalık dip seviyeye geriledi. Gram altın güne 4.271 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.369 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
ABD Başkanı Trump’ın İran ve İsrail’in ateşkes sağladığını açıklamasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını son iki haftanın en düşük seviyesine çekti. Ateşkes duyurusuyla yatırımcılar güvenli limandan çıkarken, altın fiyatları iki haftalık dip seviyeye geriledi.
24 Haziran Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.271,0790 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.983,4000TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.982,41 TL
* Tam altın satış fiyatı: 28.135,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.845,0200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.445,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.369,44 dolar