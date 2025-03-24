ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Mart 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.687 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.017 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Mart altın fiyatları...
Altın fiyatları, 24 Mart 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne gram altın 3.687 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 27 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.687,0050 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.028,4500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 12.061,48TL
* Tam altın satış fiyatı: 24.448,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 24.039,4900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 61.001,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.017,0600 dolar