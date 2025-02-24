ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.445 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.942 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Yeni güne gram altın 3.445 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 634 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.445,6800 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.634,5100 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.258,10 TL
* Tam altın satış fiyatı: 23.154,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.468,9900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.769,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.942,1400 dolar