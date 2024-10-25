ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Ekim 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.006 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.728 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.006 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 915 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.006,8710 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.915,1700 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.830,35 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.501,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.601,5200 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 51.150,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.728,4200 dolar