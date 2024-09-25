ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Eylül 2024)

Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 657 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.919,3290

Satış: 2.919,7680

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.664,3300

Satış: 4.766,8800

ONS altın fiyatı

Alış 2.668,0600

Satış: 2.668,4000

Cumhuriyet altını

Alış: 18.657,5200

Satış: 19.009,6300

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.316,51

Satış 9.551,84

Ata altın fiyatı

Alış: 19.678,84

Satış: 20.179,32

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.620,37

Satış: 2.462,99

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.728,60

Satış: 2.883,99

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.631,29

Satış: 18.983,19