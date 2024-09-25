ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Eylül 2024)
Altın fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini geride bırakarak ons başına 2.665 doların üzerine çıkarak yüzde 0,3'e kadar yükseldi. Gram altın güne 2 bin 919 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.668 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Eylül altın fiyatları...
Altın, önceki seansta yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, zayıf ABD verilerinin daha yüksek faiz indirimleri için gerekçeleri güçlendirmesiyle rekor seviyeye yükseldi.
Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 657 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.919,3290
Satış: 2.919,7680
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.664,3300
Satış: 4.766,8800
ONS altın fiyatı
Alış 2.668,0600
Satış: 2.668,4000
Cumhuriyet altını
Alış: 18.657,5200
Satış: 19.009,6300
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.316,51
Satış 9.551,84
Ata altın fiyatı
Alış: 19.678,84
Satış: 20.179,32
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.620,37
Satış: 2.462,99
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.728,60
Satış: 2.883,99
Ziynet altın fiyatı
Alış: 18.631,29
Satış: 18.983,19