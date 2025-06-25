ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüşün etkisiyle yeni günde yükselişe geçti. Ons altın, yüzde 0,2 artışla 3 bin 328 dolardan işlem görürken, gram altın güne 4.240 TL’den başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.
Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüşün etkisiyle yeni günde yükselişe geçti. Ons altın, yüzde 0,2 artışla 3 bin 328 dolardan işlem gördü.
25 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.239,3330 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.932,1500 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.865,99 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.946,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.641,3300 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 69.973,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.324,48 dolar