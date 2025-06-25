Altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 316 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 256 bin 51 lira oldu.

Altın fiyatları, ABD doları ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüşün etkisiyle yeni günde yükselişe geçti. Ons altın, yüzde 0,2 artışla 3 bin 328 dolardan işlem gördü.

25 Haziran Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.239,3330 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.932,1500 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.865,99 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.946,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.641,3300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 69.973,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.324,48 dolar