ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.442 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.939 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 25 Şubat 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 937 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 3 milyon 533 bin lira oldu.
Yeni güne ise gram altın 3.442 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 628 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.442,6870 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.628,7900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.258,27 TL
* Tam altın satış fiyatı: 23.085,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.444,20 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.588,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.939,3200 dolar