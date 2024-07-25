ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 520 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.372 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 25 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 520 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 33 liradan, işlem görüyor.
Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.520,73
Satış: 2.521,11
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.033,05
Satış: 4.122,15
ONS altın fiyatı
Alış 2.372,24
Satış: 2.372,63
Cumhuriyet altını
Alış: 16.125,5000
Satış: 16.430,6900
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.042,99
Satış: 8.245,95
Ata altın fiyatı
Alış: 17.068,19
Satış: 17.503,78
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.367,59
Satış: 1.800,47
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.317,98
Satış: 2.456,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.121,48
Satış: 16.426,74