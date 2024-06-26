ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 318 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 455 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından çarşamba gününe yükselişle başladı.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 451 liradan yaparken; 26 Haziran Çarşamba günü saat 7.30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 008 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 014 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.455,25
Satış: 2.455,54
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.318,82
Satış: 2.319,15
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.928,40
Satış: 4.014,81
Cumhuriyet altını
Alış: 15.713,62
Satış: 16.010,12
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.832,26
Satış: 8.029,62
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.713,62
Satış: 16.010,12
Ata altın fiyatı
Alış: 16.448,72
Satış: 16.863,77
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.329,81
Satış: 1.753,11
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.256,44
Satış: 2.387,23