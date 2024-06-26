ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Haziran 2024)

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından çarşamba gününe yükselişle başladı.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 451 liradan yaparken; 26 Haziran Çarşamba günü saat 7.30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 008 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 014 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.455,25

Satış: 2.455,54



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.318,82

Satış: 2.319,15



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.928,40

Satış: 4.014,81



Cumhuriyet altını

Alış: 15.713,62

Satış: 16.010,12



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.832,26

Satış: 8.029,62



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.713,62

Satış: 16.010,12



Ata altın fiyatı

Alış: 16.448,72

Satış: 16.863,77



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.329,81

Satış: 1.753,11



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.256,44

Satış: 2.387,23

