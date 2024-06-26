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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 318 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 455 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Haziran altın fiyatları...

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Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatmasının ardından çarşamba gününe yükselişle başladı. 

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 451 liradan yaparken; 26 Haziran Çarşamba günü saat 7.30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 008 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 014 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.455,25

Satış: 2.455,54
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.318,82

Satış: 2.319,15
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.928,40

Satış: 4.014,81
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.713,62

Satış: 16.010,12
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.832,26

Satış: 8.029,62
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.713,62

Satış: 16.010,12
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.448,72

Satış: 16.863,77
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.329,81

Satış: 1.753,11
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.256,44

Satış: 2.387,23
 

Altın fiyatları düşüyor

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Altın fiyatları düşüyor
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