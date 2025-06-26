ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Haziran 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Başkanı Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden alabileceğine dair haberlerle artan belirsizlik ortamında yükselişe geçti. Gram altın güne 4.265 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.340 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları 26 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.
Doların değer kaybetmesi ve Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı.
26 Haziran Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 4.265,6460 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.974,3100TL
* Yarım altın satış fiyatı: 13.947,93 TL
* Tam altın satış fiyatı: 27.973,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.810,3900 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 70.039,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.340,02 dolar