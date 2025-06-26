Altın fiyatları 26 Haziran 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 3 bin 324 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 260 bin lira oldu.

Doların değer kaybetmesi ve Trump’ın Fed Başkanı Powell’ı görevden almayı düşündüğüne yönelik haberlerin yarattığı belirsizlik, altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

26 Haziran Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 4.265,6460 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.974,3100TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.947,93 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.973,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.810,3900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.039,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.340,02 dolar