ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Kasım 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.924 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.620 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Kasım altın fiyatları...
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 633 dolardan civarında işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 105 bin 100 lira oldu.
Bugüne ise gram altın güne 2.925 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 781 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.924,7270 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.782,5900 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.561,70 TL
* Tam altın satış fiyatı: 20.052,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.073,8100 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.975,00TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.620,4600 dolar