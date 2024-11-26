ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Kasım 2024)

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 633 dolardan civarında işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 3 milyon 105 bin 100 lira oldu.

Bugüne ise gram altın güne 2.925 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 781 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.924,7270 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.782,5900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.561,70 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.052,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.073,8100 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 49.975,00TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.620,4600 dolar