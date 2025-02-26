ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Şubat 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 3.420 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.917 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 2 bin 910 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 3 milyon 515 bin lira oldu.
Yeni güne ise gram altın 3.420 liradan, çeyrek altın ise 5 bin 592 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 3.420,6470 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.593,6000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.182,78 TL
* Tam altın satış fiyatı: 22.854,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 22.307,2800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.021,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.917,7500 dolar